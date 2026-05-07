Longuenée-en-Anjou

Article 353 du Code pénal

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 21:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

La rade de Brest, des habitants manipulés par un promoteur immobilier, la faillite, la vengeance d’un fils… voilà le décor de ce polar breton. Après avoir jeté l’escroc à la mer, Martial Kermeur est arrêté par la police. Devant le juge, il retrace les événements qui l’ont mené jusque-là. Plongé dans la psychologie d’un homme devenu meurtrier par idéal de justice dans une société injuste, ce grand roman de Tanguy Viel interroge notre intime conviction . Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi. .

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Article 353 du Code pénal Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité