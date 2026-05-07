Article 353 du Code pénal Longuenée-en-Anjou
Article 353 du Code pénal Longuenée-en-Anjou lundi 22 juin 2026.
Longuenée-en-Anjou
Article 353 du Code pénal
Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 21:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
La rade de Brest, des habitants manipulés par un promoteur immobilier, la faillite, la vengeance d’un fils… voilà le décor de ce polar breton. Après avoir jeté l’escroc à la mer, Martial Kermeur est arrêté par la police. Devant le juge, il retrace les événements qui l’ont mené jusque-là. Plongé dans la psychologie d’un homme devenu meurtrier par idéal de justice dans une société injuste, ce grand roman de Tanguy Viel interroge notre intime conviction . Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi. .
Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr
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L’événement Article 353 du Code pénal Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité
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