Longuenée-en-Anjou

Mon jour de chance

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 44 – 44 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 21:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-08

Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ? .

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Mon jour de chance Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité