Sexe, Grog et Rocking Chair Longuenée-en-Anjou
Sexe, Grog et Rocking Chair Longuenée-en-Anjou mardi 16 juin 2026.
Longuenée-en-Anjou
Sexe, Grog et Rocking Chair
Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-16
Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés aux Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz remonte sur scène plus rock que jamais (ou pas).
On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on capte pas, on est plouc, on plug, on cloud, on protège ses données, on data-centre, on se recentre, on inspire par le ventre, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on se résilience, on se détoxe, on a tout trié, on est une belle âme, on pronote, on revit, on galope, on galope, on galope. On enterre son père et on rock’n roll ce qu’il en reste… mais on rigole. .
Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr
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English :
L’événement Sexe, Grog et Rocking Chair Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité
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