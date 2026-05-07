Longuenée-en-Anjou

Sexe, Grog et Rocking Chair

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-16

Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés aux Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz remonte sur scène plus rock que jamais (ou pas).

On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on capte pas, on est plouc, on plug, on cloud, on protège ses données, on data-centre, on se recentre, on inspire par le ventre, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on se résilience, on se détoxe, on a tout trié, on est une belle âme, on pronote, on revit, on galope, on galope, on galope. On enterre son père et on rock’n roll ce qu’il en reste… mais on rigole. .

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Sexe, Grog et Rocking Chair Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité