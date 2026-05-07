Longuenée-en-Anjou

Je me souviendrai… de presque tout

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 44 – 44 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 21:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-03

Un père, écrivain raté, et son fils adolescent voient leur routine bouleversée par l’arrivée du grand-père, un acteur célèbre, fantasque et irresponsable, majoritairement absent mais terriblement attachant.

L’objet de cette visite le grand-père voudrait que son fils l’aide à rédiger ses mémoires.

Commencent alors des retrouvailles à la fois drôles, féroces et poignantes qui leur permettront de revisiter leur passé pas très commun. .

Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Je me souviendrai… de presque tout Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité