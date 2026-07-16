Visite historique commentée par Monsieur le Maire en petit train, Ferme Vernaelde, Coudekerque-Branche

Informations pratiques

Visite historique commentée par Monsieur le Maire en petit train Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Ferme Vernaelde Nord

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Comme chaque année aux journées du patrimoine, le maire propose en sa qualité d’historien la visite de la ville. Départ à la Ferme Vernaelde.

Ferme Vernaelde 165 Rue du Boernhol Coudekerque-Branche Coudekerque-Branche 59210 Nord Hauts-de-France https://www.ville-coudekerque-branche.fr/ Situé à l’est du Parc du Fort Louis rue du Boernhol, ce site verdoyant et gratuit est ouvert au public tous les jours.

A la fois isolée de la ville et à deux minutes de son centre, la Ferme Vernaelde est un moyen d’occulter le stress de la vie citadine : ces espaces verdoyants vous permettent d’effectuer des balades en familles, loin des aménagements urbains et de leurs pollutions sonores.

Il s’agit là d’un espace de vie à part entière, un véritable paradis des fleurs des champs. Parking et ligne 18 de bus Dkbus

Comme chaque année aux journées du patrimoine, le maire propose en sa qualité d’historien la visite de la ville. Départ à la Ferme Vernaelde.

ville de Coudekerque-Branche