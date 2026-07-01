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AGENDA · Coudekerque-Branche

Visite de Maison du Chemin de Fer de Coudekerque-Branche, maison du chemin de fer, rue du tonkin 59210 coudekerque branche, Coudekerque-Branche

samedi 19 septembre 2026 · maison du chemin de fer, rue du tonkin 59210 coudekerque branche · Coudekerque-Branche

Visite de Maison du Chemin de Fer de Coudekerque-Branche, maison du chemin de fer, rue du tonkin 59210 coudekerque branche, Coudekerque-Branche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
maison du chemin de fer, rue du tonkin 59210 coudekerque branche
Adresse
rue du tonkin 59210 Coudekerque Branche
Ville
59210 Coudekerque-Branche
Département
Nord
Tarif
rdc en visite libre. Visite de l'étage, obligatoirement guidée et en petit groupe.

Visite de Maison du Chemin de Fer de Coudekerque-Branche 19 et 20 septembre maison du chemin de fer, rue du tonkin 59210 coudekerque branche Nord

rdc en visite libre. Visite de l’étage, obligatoirement guidée et en petit groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des collections de la section musée du Rail Modélisme Coudekerquois.
Présentation d’un réseau à l’échelle N
Pour la première fois : visite des archives à l’étage.

maison du chemin de fer, rue du tonkin 59210 coudekerque branche rue du tonkin 59210 Coudekerque Branche Coudekerque-Branche 59210 Nord Hauts-de-France Ancienne gare de Coudekerque Branche.
Visite des collections de la section musée du Rail Modélisme Coudekerquois.

carte postale, auteur inconnu.