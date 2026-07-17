visite de l’église Ste Thérèse Coudekerque Branche, 51 rue Ghesquière Coudekerque Branche, Coudekerque-Branche

Informations pratiques

visite de l’église Ste Thérèse Coudekerque Branche 18 – 20 septembre 51 rue Ghesquière Coudekerque Branche Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de l’église datant de 1936, avec historique en photos et d’autres événements ponctuels

51 rue Ghesquière Coudekerque Branche 51 rue Ghesquière 59210 Coudekerque Branche Coudekerque-Branche 59210 Nord Hauts-de-France 0680711425 https://www.facebook.com/groups/1532137660312342/ https://www.facebook.com/groups/1532137660312342 histoire de l’église Ste Thérèse

Ouverture de l’église datant de 1936, avec historique en photos et d’autres événements ponctuels

Association les Amis de Ste Thérèse