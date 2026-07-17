visite de l’église Ste Thérèse Coudekerque Branche, 51 rue Ghesquière Coudekerque Branche, Coudekerque-Branche
vendredi 18 septembre 2026 · 51 rue Ghesquière Coudekerque Branche · Coudekerque-Branche
Informations pratiques
visite de l’église Ste Thérèse Coudekerque Branche 18 – 20 septembre 51 rue Ghesquière Coudekerque Branche Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture de l’église datant de 1936, avec historique en photos et d’autres événements ponctuels
51 rue Ghesquière Coudekerque Branche 51 rue Ghesquière 59210 Coudekerque Branche Coudekerque-Branche 59210 Nord Hauts-de-France 0680711425 https://www.facebook.com/groups/1532137660312342/ https://www.facebook.com/groups/1532137660312342 histoire de l’église Ste Thérèse
Ouverture de l’église datant de 1936, avec historique en photos et d’autres événements ponctuels
Association les Amis de Ste Thérèse