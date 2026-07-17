Les Semeurs, Théâtre Paul Eluard de Bezons, Coudekerque-Branche

Informations pratiques

Les Semeurs 1 – 4 juin 2027 Théâtre Paul Eluard de Bezons Nord

En scolaire : 5 euros par élève, gratuit pour les accompagnateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T10:00:00+02:00 – 2027-06-01T10:45:00+02:00

Fin : 2027-06-04T14:00:00+02:00 – 2027-06-04T14:45:00+02:00

EN SCOLAIRE MARDI 1ER JEUDI 3 VENDREDI 4 JUIN 10H ET 14H

Concert dansé

LES SEMEURS

COMPAGNIE DU PORTE-VOIX

FRANCE

ARTISTES ASSOCIÉS AU TPE

Et si on faisait « comme si » ? Comme si on était un oiseau… On pourrait alors ouvrir grand ses bras et déployer ses ailes pour s’envoler haut. Survoler les montagnes de l’Altiplano. Comme un condor, planer… Glisser au fil du vent et respirer, se sentir léger, écouter la musique du monde et admirer sa beauté.

Au son d’instruments fascinants, on pourrait alors jouer avec l’espace, avec le temps, et partir en exploration de l’univers, en toute liberté. Et puis danser, ensemble, sous les étoiles, guidé par des astronautes-artistes semeurs de graines d’imaginaire et de sensibilité.

Une expérience sensorielle unique, pour expérimenter.

Distribution, Crédits

Conception et direction artistique : Florence Goguel

Création collective Avec : Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Florence Goguel

Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Musicien invité : Solen Imbeaud

Théâtre Paul Eluard de Bezons 162 rue Maurice Berteaux Coudekerque-Branche 59210 Dunkerque-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « publics@tpebezons.fr »}]

Un spectacle vivant musical et dansant auquel sont conviés petits et grands !

MarcDoumeche