Les Semeurs, Théâtre Paul Eluard de Bezons, Coudekerque-Branche
mardi 1 juin 2027 · Théâtre Paul Eluard de Bezons · Coudekerque-Branche
Informations pratiques
Les Semeurs 1 – 4 juin 2027 Théâtre Paul Eluard de Bezons Nord
En scolaire : 5 euros par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-01T10:00:00+02:00 – 2027-06-01T10:45:00+02:00
Fin : 2027-06-04T14:00:00+02:00 – 2027-06-04T14:45:00+02:00
EN SCOLAIRE MARDI 1ER JEUDI 3 VENDREDI 4 JUIN 10H ET 14H
Concert dansé
LES SEMEURS
COMPAGNIE DU PORTE-VOIX
FRANCE
ARTISTES ASSOCIÉS AU TPE
Et si on faisait « comme si » ? Comme si on était un oiseau… On pourrait alors ouvrir grand ses bras et déployer ses ailes pour s’envoler haut. Survoler les montagnes de l’Altiplano. Comme un condor, planer… Glisser au fil du vent et respirer, se sentir léger, écouter la musique du monde et admirer sa beauté.
Au son d’instruments fascinants, on pourrait alors jouer avec l’espace, avec le temps, et partir en exploration de l’univers, en toute liberté. Et puis danser, ensemble, sous les étoiles, guidé par des astronautes-artistes semeurs de graines d’imaginaire et de sensibilité.
Une expérience sensorielle unique, pour expérimenter.
Distribution, Crédits
Conception et direction artistique : Florence Goguel
Création collective Avec : Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Florence Goguel
Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel
Musicien invité : Solen Imbeaud
Théâtre Paul Eluard de Bezons 162 rue Maurice Berteaux Coudekerque-Branche 59210 Dunkerque-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « publics@tpebezons.fr »}]
Un spectacle vivant musical et dansant auquel sont conviés petits et grands !
MarcDoumeche
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