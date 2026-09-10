Visite hors les murs – Les femmes et le procès Dreyfus à Rennes, Hors les murs, Rennes

Informations pratiques

Visite hors les murs – Les femmes et le procès Dreyfus à Rennes Mardi 22 septembre, 17h45 Hors les murs Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T17:45:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-22T17:45:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Et pourtant, leur implication dans l’Affaire a été minimisée, voir oubliée par l’histoire. Au premier plan, Lucie Dreyfus, la femme du capitaine. Autour d’elle, engagées pour soutenir la cause de Dreyfus, 3 rennaises et 3 parisiennes.

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​A travers une déambulation dans la ville, l’association Histoire du féminisme à Rennes vous emmène sur les pas de ces femmes, pour découvrir leur histoire et leur implication dans l’Affaire.

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​Inscription obligatoire jusqu’au 18 septembre à l’adresse suivante en indiquant le nom, prénom, numéro de téléphone et nombre de personnes : histoire.feminisme.rennes@gmail.com

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] [{« link »: « mailto:histoire.feminisme.rennes@gmail.com »}]

Lors du procès en révision d’Alfred Dreyfus à Rennes pendant l’été 1899, des femmes ont joué un rôle important. expoDreyfus

La Fronde – Charles Renouard – collection musée de Bretagne marque domaine public