Visite immersive de l’hôtel Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia, Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia, Cayenne

Visite immersive de l’hôtel Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia Mardi 21 avril, 09h30 Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine du tourisme 2026, une visite immersive de l’Hôtel Mercure Royal Amazonia est proposée à des jeunes demandeurs d’emploi et bénéficiaires de la Mission Locale.

Cette action a pour objectif de faire découvrir l’environnement professionnel de l’hôtellerie, ainsi que les différents métiers du secteur : accueil, hébergement, restauration et services techniques.

Les participants bénéficieront d’une présentation de l’établissement, d’une visite des différents espaces (réception, chambres, restaurant, cuisine) et d’échanges avec des professionnels en activité.

Cette immersion vise à renforcer la connaissance des métiers, à susciter des vocations et à favoriser l’orientation vers les formations et l’emploi dans le secteur HCR avec la participation d’AKTO, la MISSION LOCALE et l’Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia.

Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia 45 Rue de l’Ara Bleu, Cayenne 97300, Guyane française Cayenne 97300 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « edna.antoine@akto.fr »}]

Visite immersive de l’hôtel Hôtel Mercure Cayenne Royal Amazonia afin de découvrir les métiers du secteur HCR. AKTO MISSION LOCALE