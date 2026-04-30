Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Dinan

Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Cette visite guidée vous présente la Maison-musée Yvonne Jean-Haffen, les objets personnels de l’artiste et les oeuvres qui reflètent sa vie.

Sur réservation. .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80

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English :

L’événement Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme