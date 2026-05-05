Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan
Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan dimanche 27 septembre 2026.
Dinan
Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Cette visite guidée vous présente la Maison-musée Yvonne Jean-Haffen, les objets personnels de l’artiste et les oeuvres qui reflètent sa vie.
Sur réservation. .
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80
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English :
L’événement Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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