Visite insolite des souterrains de la Citadelle de Montmédy, Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification, Montmédy

Informations pratiques

Visite insolite des souterrains de la Citadelle de Montmédy 19 et 20 septembre Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification Meuse

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite insolite des souterrains habituelllement fermés au public. Une plongée et un autre regard sur la citadelle de Montmédy et un patrimoine invisible en péril.

Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification 2 Rue de l’Hotel de Ville, 55600 Montmédy, France Montmédy 55600 Meuse Grand Est 0329801590 https://musees-meuse.fr/musees/musee-jules-bastien-lepage-et-de-la-fortification-montmedy [{« type »: « phone », « value »: « 0329801590 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ardennemeuse.fr »}] Site naturel et historique d’exception, la Citadelle de Montmédy se targue d’être l’une des plus vastes forteresses du Grand-Est avec plus de 1.5 km de murailles visitables. Fondée par les Celtes puis par les Romains au Iᵉʳ siècle après J-C. Madiacum a connu toutes les invasions et toutes les guerres. Chaque époque se superposant sur l’autre, c’est un véritable voyage temporel que vous propose l’édifice.

Visite insolite des souterrains habituelllement fermés au public. Une plongée et un autre regard sur la citadelle de Montmédy et un patrimoine invisible en péril.

©SPL Ardenne Meuse Remi Dupont