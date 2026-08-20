Visite flash de l’exposition « File-moi ton Blase », Citadelle Casemate 49, Montmédy

Informations pratiques

Visite flash de l’exposition « File-moi ton Blase » 19 et 20 septembre Citadelle Casemate 49 Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite flash de l’exposition « File-moi ton blase », en partenariat avec les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Un moment convivial pour découvrir les mystères de l’héraldique.

Citadelle Casemate 49 2 rue de l’Hôtel de Ville 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est https://www.codecom-paysdemontmedy.fr/ Casemate de la citadelle de Montmédy Accès PMR

Visite flash de l’exposition « File-moi ton blase » en partenariat avec les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Un moment convivial pour découvrir les mystères de l’héraldique.

©SPL Ardenne Meuse Rémi Dupont