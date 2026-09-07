Exposition « Fonds Henri Albustroff : Portraits », Maison des Patrimoines et de l’Habitat, Montmédy

Informations pratiques

Exposition « Fonds Henri Albustroff : Portraits » 19 et 20 septembre Maison des Patrimoines et de l’Habitat Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous découvrirez des photographies anciennes d’un négociant en vin montmédien, qui nous éclairent un peu plus sur l’histoire de l’amateurisme photographique de cette époque, ainsi qu’au sujet de notre histoire locale.

Maison des Patrimoines et de l’Habitat 2 rue du Panier Fleuri 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est https://www.facebook.com/mphpaysdemontmedy/about Un service de la Communauté de Communes du Pays de Montmédy, dédié au patrimoine, à la culture et à l’habitat. Accès PMR

Vous découvrirez des photographies anciennes du négociant en vin montmédien, qui nous éclairent un peu plus sur l’histoire de l’amateurisme photographique de cette époque, ainsi qu’au sujet de notre…

© Fonds Henri Albustroff – MPH