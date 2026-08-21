Visite guidée flash du musée de la Fortification, Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification, Montmédy

samedi 19 septembre 2026 · Citadelle - Musée Jules Bastien-Lepage - Musée de la Fortification · Montmédy

Informations pratiques

Visite guidée flash du musée de la Fortification 19 et 20 septembre Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée du musée de la Fortification.

Citadelle – Musée Jules Bastien-Lepage – Musée de la Fortification 2 Rue de l’Hotel de Ville, 55600 Montmédy, France Montmédy 55600 Meuse Grand Est 0329801590 https://musees-meuse.fr/musees/musee-jules-bastien-lepage-et-de-la-fortification-montmedy Site naturel et historique d’exception, la Citadelle de Montmédy se targue d’être l’une des plus vastes forteresses du Grand-Est avec plus de 1.5 km de murailles visitables. Fondée par les Celtes puis par les Romains au Iᵉʳ siècle après J-C. Madiacum a connu toutes les invasions et toutes les guerres. Chaque époque se superposant sur l’autre, c’est un véritable voyage temporel que vous propose l’édifice.

Visite commentée du musée de la Fortification.

©SPL Ardenne Meuse