Exposition « Le Dessin (XIXe-XXIe siècles) Le Pays de Montmédy illustré », Citadelle Casemate 49, Montmédy

Informations pratiques

Exposition « Le Dessin (XIXe-XXIe siècles) Le Pays de Montmédy illustré » 19 et 20 septembre Citadelle Casemate 49 Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Panorama de la pratique du dessin, ses techniques, ses usages à travers le cadastre ancien, les cartes postales anciennes, les graffitis dessinés, les planches de BD de Jean-Claude Servais ou encore le dessin assisté par informatique.

Citadelle Casemate 49 2 rue de l’Hôtel de Ville 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est https://www.codecom-paysdemontmedy.fr/ Casemate de la citadelle de Montmédy Accès PMR

Panorama de la pratique du dessin, ses techniques, ses usages à travers le cadastre ancien, les cartes postales anciennes, les graffitis dessinés, les planches de BD de Jean-Claude Servais ou encore…

© Fonds Robert Camus – MPH