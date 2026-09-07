Route des peintres luxembourgeois de Montmédy, Église Saint-Martin, Montmédy

Informations pratiques

Route des peintres luxembourgeois de Montmédy 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Montmédy, Han-lès-Juvigny, Juvign-sur-Loison et Thonne-le-Thil.

Sur place, vous trouverez un flyer, ainsi qu’un panneau explicatif.

Église Saint-Martin Rue de l’Hôtel de Ville 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est https://www.codecom-paysdemontmedy.fr/ [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil-4906902 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/route-des-peintres-luxembourgeois-de-thonne-le-thil »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/10981914_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-han-les-juvigny-8060324 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2026-grand-est/events/43664423_ruta-de-los-pintores-luxemburgueses-de-juvigny-sur-loison »}] La première mention de l’église Saint-Martin figure dans une charte rédigée en 1156, par laquelle l’abbaye d’Orval (Belgique) en obtient le patronage. Elle s’élève au sommet d’un promontoire rocheux. Plus petite que l’église actuelle, elle est entourée d’un cimetière. Au XIIIe siècle, les comtes de Chiny font de Montmédy leur capitale. La colline devient dès lors un emplacement militaire stratégique où s’élève un château-fort. Au XVIe siècle, Charles-Quint y fait bâtir une citadelle et, en 1756, l’église reconstruite devient une église de garnison militaire. Le cimetière est déplacé aux pieds de la citadelle, où il est encore aujourd’hui.

Surplombant le paysage, l’église Saint-Martin est aujourd’hui l’emblème de Montmédy. Elle se distingue par sa façade symétrique à deux tours-clochers. Elle est inscrite des monuments historiques le 20 octobre 1929. L’église fait actuellement partie du pôle « Patrimoine et Habitat » créé en 2016 pour préserver le patrimoine historique de Montmédy. Elle accueille un espace culturel où sont régulièrement organisés des expositions, des conférences et des concerts d’orgue. Accès PMR. Ouverture de 10h à 18h, 7j/7 entre mai et septembre (inclus)

« La route des peintres luxembourgeois dans le Pays de Montmédy » propose une visite libre de quatre églises, ayant pour point commun la présence de peintures d’exception : outre Montmédy, et place,…

© Maxence Mordacci