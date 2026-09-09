Exposition « Par-delà les lisières », Église Saint-Martin, Montmédy

Informations pratiques

Exposition « Par-delà les lisières » 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’automne dernier, le photographe Georges Pacheco a arpenté le Pays de Montmédy, avide de découvrir ce territoire et de rencontrer ceux qui y vivent, travaillent, incarnent la ruralité. Prenant en compte la surface des terres comme la profondeur des êtres, il a scruté ce pays avec le désir de ressentir et de comprendre ce qui fait son identité.

Il a frappé à la porte de maisons, de fermes et a rencontré des individus, des familles de paysans dont il a écouté l’histoire et partagé des moments du quotidien. Quelquefois, il a pu les accompagner dans leurs tâches agricoles, capturant des lumières, des gestes, des visages.

De cette proximité avec l’autre, il en a tiré des images qui évoquent souvent des thèmes universels, qui traduisent la rudesse et la beauté du monde rural. Des images qu’il a mises en dialogue pour créer un récit visuel poétique racontant le « vivre ici » et la ruralité.

Dans le cadre d’une collaboration avec le CRI des Lumières (Carrefour du Regard et de l’Image, à Lunéville).

Église Saint-Martin Rue de l’Hôtel de Ville 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est https://www.codecom-paysdemontmedy.fr/ La première mention de l’église Saint-Martin figure dans une charte rédigée en 1156, par laquelle l’abbaye d’Orval (Belgique) en obtient le patronage. Elle s’élève au sommet d’un promontoire rocheux. Plus petite que l’église actuelle, elle est entourée d’un cimetière. Au XIIIe siècle, les comtes de Chiny font de Montmédy leur capitale. La colline devient dès lors un emplacement militaire stratégique où s’élève un château-fort. Au XVIe siècle, Charles-Quint y fait bâtir une citadelle et, en 1756, l’église reconstruite devient une église de garnison militaire. Le cimetière est déplacé aux pieds de la citadelle, où il est encore aujourd’hui.

Surplombant le paysage, l’église Saint-Martin est aujourd’hui l’emblème de Montmédy. Elle se distingue par sa façade symétrique à deux tours-clochers. Elle est inscrite des monuments historiques le 20 octobre 1929. L’église fait actuellement partie du pôle « Patrimoine et Habitat » créé en 2016 pour préserver le patrimoine historique de Montmédy. Elle accueille un espace culturel où sont régulièrement organisés des expositions, des conférences et des concerts d’orgue. Accès PMR. Ouverture de 10h à 18h, 7j/7 entre mai et septembre (inclus)

A l’automne dernier, le photographe Georges Pacheco a arpenté le Pays de Montmédy, avide de découvrir ce territoire et de rencontrer ceux qui y vivent, travaillent, incarnent la ruralité. Prenant en …

© Georges Pacheco