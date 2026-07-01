Visite insolite Dinan, les bâtisseuses du Moyen Âge, Place Saint-Louis, Dinan, Dinan

Informations pratiques

Visite insolite Dinan, les bâtisseuses du Moyen Âge Dimanche 20 septembre, 10h30 Place Saint-Louis, Dinan Côtes-d’Armor

Visite insolite d’1h30 à 2h, en petits groupes / Tarif adulte 9€ ; tarif réduit [étudiant (- 25 ans), demandeur d’emploi, jeune (de 8 à 17 ans)] 5€ ; gratuit (pour les moins de 7 ans). / sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Plongez au XVème siècle à Dinan, guidés par Barbe, aide-maçon et chaufournière œuvrant sur de nombreux chantiers de la ville.

En plein conflit entre le Roi de France et le Duc de Bretagne, Dinan doit se protéger. Les conséquences se notent sur l’architecture de cette cité comme sur celle des grandes villes de Bretagne. Découvrez le quotidien des habitants de Dinan en pleine construction de nouvelles défenses pour la ville.

Munie de ses outils, Barbe vous guidera le long des remparts jusqu’aux ruelles de la cité médiévale en abordant la construction d’un rempart ou d’une maison au XVe siècle sans oublier de vous conter l’histoire de sa ville natale et des grands personnages qui l’ont visité.

Visite interactive enrichie d’outils historiques, menée en costume d’époque, pour adultes et enfants de + de 8 ans. Groupe de 8 à 25 personnes maximum.

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Place Saint-Louis, Dinan Place Saint Louis, 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://epoktour.fr/visite/dinan-batisseuses-moyen-age/ »}, {« type »: « email », « value »: « resa@epoktour.fr »}] [{« data »: {« author »: « Epok’Tour », « cache_age »: 86400, « description »: « Visitez Dinan en plongeant au XVu00e8 siu00e8cle guidu00e9s par Barbe, une bu00e2tisseuse du Moyen u00c2ge qui vous fera du00e9couvrir le quotidien de l’u00e9poque tout en balayant les idu00e9es reu00e7ues sur la place de la femme dans la sociu00e9tu00e9 mu00e9diu00e9vale, et en vous parlant des techniques de constructions des remparts ou d’une maison au XVe siu00e8cle.nnInfo et ru00e9servations : https://epoktour.fr/visite/dinan-batisseuses-moyen-age/ », « type »: « video », « title »: « Les bu00e2tisseuses du Moyen u00c2ge », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/pB8dCGMugxs/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=pB8dCGMugxs », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFwJHpD_OpQqiTQHqP_NlBQ », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Plongez au XVème siècle à Dinan, guidés par Barbe, aide-maçon et chaufournière œuvrant sur de nombreux chantiers de la ville.

© Epok’Tour