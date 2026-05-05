Visite jardin au naturel Rue du Moulin de la Roche Entrammes
Visite jardin au naturel Rue du Moulin de la Roche Entrammes mardi 2 juin 2026.
Entrammes
Visite jardin au naturel
Rue du Moulin de la Roche Jardins partagés O pré du Pont Entrammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02 19:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Convivialité, échange, curiosité, passion sont les maîtres-mots de ces moments de découverte et de partage autour du jardinage au naturel.
Gratuit Inscription obligatoire
Les jardins au naturel s’ouvrent à vous !
Ces visites permettent aux jardiniers et jardinières de transmettre aux publics leurs pratiques d’un jardinage respectueux de l’environnement.
Gratuit Inscription obligatoire .
Rue du Moulin de la Roche Jardins partagés O pré du Pont Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr
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English :
Conviviality, exchange, curiosity and passion are the key words of these moments of discovery and sharing around natural gardening.
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L’événement Visite jardin au naturel Entrammes a été mis à jour le 2026-05-05 par LAVAL TOURISME