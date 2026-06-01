Visite, Jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière

Visite Dimanche 7 juin, 15h00 Jardin La Terre Pimprenelle Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Embarquez pour une visite guidée où la vue se révèle sous toutes ses formes : des perspectives majestueuses des jardins aux détails infiniment précis des feuilles et des fleurs. Observez comment la lumière danse sur les pétales, comment les ombres dessinent des paysages éphémères, et laissez-vous émerveiller par la beauté à la fois immense et minuscule qui nous entoure.

Prêt à voir le monde autrement ? ✨

Jardin La Terre Pimprenelle 75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475580027 http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/ Jardin paysager privé (1 hectare), créé en 2001 par Raphaël Benedetti, structuré sur le nombre d’or. Pénétrez dans les ellipses et les spirales pour découvrir des plantes rares aux formes et feuillages méconnus, d’originales pierres géantes, des oeuvres d’art. Des bassins et un ruisseau accueillent des plantes aquatiques. Ouvert toute l’année.

Embarquez pour une visite guidée où la vue se révèle sous toutes ses formes : des perspectives majestueuses des jardins aux détails infiniment précis des feuilles et des fleurs. Observez comment la à…

©Raphael