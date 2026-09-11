Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières place de la Cathédrale Rouen

dimanche 14 février 2027 · place de la Cathédrale · Rouen

Informations pratiques

Rouen

Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières

place de la Cathédrale Office de Tourisme Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 15:00:00

fin : 2027-02-14 17:00:00

Date(s) :

2027-02-14

Portail finement sculpté, vitraux aux couleurs resplendissantes, tombeaux imposants… La Renaissance marque une période de fastes pour la Cathédrale. Mais c’est aussi une époque de conflits et de destructions. Poussez les portes à la découverte de cet étonnant 16e siècle.

Dimanche 14 février, 15h00

Rendez-vous, place de la Cathédrale (devant l’ancien Office de Tourisme), Rouen

Gratuit, réservation obligatoire https://my.weezevent.com/la-cathedrale-au-16e-siecle-entre-ombres-et-lumieres .

place de la Cathédrale Office de Tourisme Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières

L’événement Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme