Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières place de la Cathédrale Rouen
dimanche 14 février 2027 · place de la Cathédrale · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières
place de la Cathédrale Office de Tourisme Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 15:00:00
fin : 2027-02-14 17:00:00
Date(s) :
2027-02-14
Portail finement sculpté, vitraux aux couleurs resplendissantes, tombeaux imposants… La Renaissance marque une période de fastes pour la Cathédrale. Mais c’est aussi une époque de conflits et de destructions. Poussez les portes à la découverte de cet étonnant 16e siècle.
Dimanche 14 février, 15h00
Rendez-vous, place de la Cathédrale (devant l’ancien Office de Tourisme), Rouen
Gratuit, réservation obligatoire https://my.weezevent.com/la-cathedrale-au-16e-siecle-entre-ombres-et-lumieres .
place de la Cathédrale Office de Tourisme Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières
L’événement Visite La Cathédrale au 16e siècle entre ombres et lumières Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Inédit ou les coulisses d’une Joaillerie Rouen 11 septembre 2026
- AVANT-PREMIÈRE & RENCONTRE, Omnia République, Rouen 11 septembre 2026
- Festival À la Folie Rouen 12 septembre 2026
- Ca carillonne à la Cathédrale Rue Georges Lanfry, Rouen, France Rouen 12 septembre 2026
- Déjeuner Croisière de l’Écluse Rouen 12 septembre 2026