Pornichet

VISITE LA DUNE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS (ET À LEURS PARENTS)

3 boulevard de la République Pornichet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30

Visite famille à partir de 7 ans

Il s’en passe des choses sous le sable ! Une visite à faire en famille pour découvrir, à l’aide de supports ludiques et pédagogiques, comment la dune se forme, se transforme, et comment les plantes et les animaux s’adaptent pour s’installer dans ce milieu instable et fragile. Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans.

Informations pratiques

Où ?

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Quand ?

Consulter les dates dans l’encadré Calendrier de cette page.

⏰ Horaires ?

De 10h à 11h30

L’inscription est-elle payante ?

Oui elle est payante. Les tarifs sont 3€/adulte et 2€/enfant de moins de 12 ans.

️ Faut-il réserver ?

Oui la réservation à l’Office de tourisme est obligatoire car le nombre de personnes est limité.

ℹ️ Infos complémentaires

La visite est à pied.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant. .

3 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 33 33 info@pornichet.fr

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English :

Family visit from 7 years old

L’événement VISITE LA DUNE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS (ET À LEURS PARENTS) Pornichet a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT44