Visite La plaine Mortemart Ecole du Breuil Paris jeudi 12 mars 2026.
la visite de la plaine Mortemart aura lieu le 12 mars à 14h30
La renaturation est en marche au bois de Vincennes ! La nature reprend
ses droits dans cet espace paysager où les usages sportifs se mêlent aux zones
plus sensibles de préservation de la biodiversité. Une nouvelle rivière
artificielle de plus de 900 mètres sort de terre rappelant les travaux de
Charles-Adolphe Alphand, ce grand architecte de la végétalisation urbaine
parisienne du XIXe siècle. Trois nouveaux hectares de prairies plantées
d’espèces régionales vont offrir de nouveaux habitats à la faune sauvage. C’est
une véritable connexion entre le réservoir de biodiversité principal que
représente le Bois de Vincennes et le corridor interrégional principal qu’est
la Marne. La rivière renforce la trame bleue du bois de Vincennes, tandis que
les nouvelles plantations et cheminements participent de la trame verte. Un
appel à la nature quelle que soit la saison !
Rendez-vous : 25 route de la ferme devant l’entrée principale de, RER
Joinville le Pont, sortie avenue des Canadiens, prendre à droite la route de la
Pyramide, l’entrée principale de l’école se trouve après 10 minutes de marche.
Bus 201 arrêt Mortemart ou Bus 77 arrêt école du Breuil
Une nouvelle rivière sort de terre, un exemple de renaturation
Le jeudi 12 mars 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Ecole du Breuil 25 route de la Ferme 75012 Paris
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
