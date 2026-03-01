Visite La plaine Mortemart Ecole du Breuil Paris

Changement de date la visite de la plaine Mortemart aura lieu le 12 mars à 14h30

La renaturation est en marche au bois de Vincennes ! La nature reprend

ses droits dans cet espace paysager où les usages sportifs se mêlent aux zones

plus sensibles de préservation de la biodiversité. Une nouvelle rivière

artificielle de plus de 900 mètres sort de terre rappelant les travaux de

Charles-Adolphe Alphand, ce grand architecte de la végétalisation urbaine

parisienne du XIXe siècle. Trois nouveaux hectares de prairies plantées

d’espèces régionales vont offrir de nouveaux habitats à la faune sauvage. C’est

une véritable connexion entre le réservoir de biodiversité principal que

représente le Bois de Vincennes et le corridor interrégional principal qu’est

la Marne. La rivière renforce la trame bleue du bois de Vincennes, tandis que

les nouvelles plantations et cheminements participent de la trame verte. Un

appel à la nature quelle que soit la saison !

Rendez-vous : 25 route de la ferme devant l’entrée principale de, RER

Joinville le Pont, sortie avenue des Canadiens, prendre à droite la route de la

Pyramide, l’entrée principale de l’école se trouve après 10 minutes de marche.

Bus 201 arrêt Mortemart ou Bus 77 arrêt école du Breuil

Une nouvelle rivière sort de terre, un exemple de renaturation

Le jeudi 12 mars 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Ecole du Breuil 25 route de la Ferme 75012 25 route de la ferme devant l’entrée principale de, RER Joinville le Pont, sortie avenue des Canadiens, prendre à droite la route de la Pyramide, l’entrée principale de l’école se trouve après 10 minutes de marche. Bus 201 arrêt Mortemart ou Bus 77 arrêt école du BreuilParis

