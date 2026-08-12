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Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes Musée de Bretagne Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Musée de Bretagne
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes Musée de Bretagne Rennes 17 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit

A l’été 1899, le second procès du capitaine Alfred Dreyfus a lieu à Rennes. C’est l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de l’histoire de France.

À travers des documents d’archives, des journaux d’époque, et quelques objets personnels, la visite retrace les étapes clés de cette affaire qui déchira le pays et marqua un tournant dans l’histoire politique et sociale de la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-31T15:00:00.000+01:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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