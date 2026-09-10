Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes, Musée de Bretagne, Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Visite : l’Affaire Dreyfus à Rennes 17 – 31 octobre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T15:00:00+01:00
À travers des documents d’archives, des journaux d’époque, et quelques objets personnels, la visite retrace les étapes clés de cette affaire qui déchira le pays et marqua un tournant dans l’histoire politique et sociale de la France.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
A l’été 1899, le second procès du capitaine Alfred Dreyfus a lieu à Rennes. C’est l’une des affaires judiciaires les plus marquantes de l’histoire de France.
Alain Amet, CC-BY-SA, Musée de Bretagne
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