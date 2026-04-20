Visite Larçay Antique Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Larçay
Visite Larçay Antique Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Larçay dimanche 14 juin 2026.
Larçay
Visite Larçay Antique Journées Européennes de l’Archéologie 2026
Place du 8 Mai Larçay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 12:15:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Visite spéciale familles !
Tout le monde connaît les Gaulois et les Romains ! Mais sais-tu qu’un de leurs camps fortifiés s’élève à Larçay ? Plonge au cœur de l’Antiquité !
RDV devant l’église Durée 1h15. Prévoir des chaussures de marche !
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026 !
Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .
Place du 8 Mai Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!
L’événement Visite Larçay Antique Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Larçay a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37