Larçay

Visite Larçay Antique Journées Européennes de l’Archéologie 2026

Place du 8 Mai Larçay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 12:15:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Visite spéciale familles !

Tout le monde connaît les Gaulois et les Romains ! Mais sais-tu qu’un de leurs camps fortifiés s’élève à Larçay ? Plonge au cœur de l’Antiquité !

RDV devant l’église Durée 1h15. Prévoir des chaussures de marche !

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026 !

Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .

Place du 8 Mai Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite Larçay Antique Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Larçay a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37