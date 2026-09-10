[VISITE] Le couvent des Jacobins, Couvent des Jacobins – Centre des congrès, Rennes

Informations pratiques

[VISITE] Le couvent des Jacobins Mardi 20 octobre, 17h00 Couvent des Jacobins – Centre des congrès Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Evénément exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T17:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:30:00+02:00

Témoin des époques, le Couvent des Jacobins se dresse place Sainte-Anne. Cette visite nous plonge dans l’histoire du couvent, de sa construction à son usage moderne en tant que centre des congrès. La construction du couvent des Jacobins serait antérieure à la Révolution française et les fouilles archéologiques du sol et des murs ont permis de mettre au jour de nombreux détails des époques qu’il a traversées (ainsi que de nombreuses sépultures) qui nourrissent aujourd’hui l’histoire du lieu. Enfin, laissez vous surprendre par la sérénité qui y règne : une oasis de calme en plein coeur de la ville !

Infos pratiques :

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne avant le dimanche 18 octobre

Evénément exclusivement réservé aux étudiants, doctorants et chercheursinternationauxdes établissements membres du CMI Rennes

Afin de garantir la sécurité du lieu, vos sacs pourront être fouillés à l’entrée.

Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-le-couvent-des-jacobins-1998875861510 »}]

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