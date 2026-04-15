Visite-Lecture de paysage au Jardin de la Porte de France, Jardin de la « Porte de France », Usson

Visite-Lecture de paysage au Jardin de la Porte de France Samedi 6 juin, 15h00 Jardin de la « Porte de France » Puy-de-Dôme

gratuit – sans réservation –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

USSON

Samedi 6 juin à 15h

Visite-Lecture de paysage

Venez profiter d’un paysage aux vastes horizons et en observer toutes les composantes. Des pentes bucoliques de la butte d’Usson aux reliefs volcaniques du massif du Sancy et de la chaîne des Puys, vous découvrirez comment la géologie, l’histoire et les activités agricoles ont façonné un des plus beaux paysages du val d’Allier.

Avec un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Agglo Pays d’Issoire

Rendez-vous au nouveau jardin-belvédère d’Usson (sous l’église en direction des remparts nord) ; durée 45 mn / 1 heure – Gratuit, sans réservation

Jardin de la « Porte de France » Rue de l’église Saint-Maurice 63490 Usson Usson 63490 Esplanade des remparts Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.usson.fr/ https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/usson/ Situé au sein du village d’Usson, classé parmi « Les Plus Beaux Village de France », le jardin de la « Porte de France », ouvert au public, propose un espace de détente, entre jardin d’agrément et jardin potager, confiné entre des murs constitués d’orgues basaltiques, adossés aux anciens remparts de la forteresse rasée en 1634 sous l’injonction de Richelieu. En contrebas de l’église romane, il s’offre aux visiteurs en vue plongeante depuis le cœur historique du village d’Usson, ancienne résidence forcée de la Reine « Margot » durant 19 années (1585-1605).

Ce jardin propose également sur sa partie haute, un belvédère où se découpe à l’horizon la silhouette caractéristique du Puy-de-Dôme qui est au centre du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys – faille de Limagne, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018. Ce belvédère inaugure le réseau de belvédère souhaité par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme en vue de faire découvrir de l’extérieur l’ensemble du site classé par l’UNESCO. Parking visiteur gratuit à l’entrée du village d’Usson

USSON

© Agglo Pays d’Issoire