Visite L’église Notre-Dame à la bougie RDV sur le parvis de l’église Royan mardi 21 juillet 2026.

Royan

Visite L’église Notre-Dame à la bougie

RDV sur le parvis de l’église 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 22:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03

Aux dernières lueurs du jour, l’église Notre-Dame se drapera de mystère et dévoilera son histoire et ses secrets à la lumière de plusieurs centaines de bougies. Une expérience exceptionnelle !

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RDV sur le parvis de l’église 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

At last light, Notre-Dame Church will be draped in mystery, revealing its history and secrets by the light of several hundred candles. An exceptional experience!

L’événement Visite L’église Notre-Dame à la bougie Royan a été mis à jour le 2026-06-05 par Mairie de Royan