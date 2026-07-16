Visite les mini potes en famille, Frac Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Visite les mini potes en famille Samedi 25 juillet, 17h00 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T17:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T17:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Avec les mini potes du Frac, il y a de quoi faire ! Pour les rusées, les rêveurs, celles et ceux qui aiment les surprises, partir à l’aventure, se creuser la tête, résoudre une énigme, chercher des indices…

Nous vous avons préparé des activités dont vous nous direz des nouvelles !

Tous les premiers et derniers samedis du mois à 17h, la visite les mini potes en famille entraîne les enfants et leur famille dans les expositions du Frac. Comment travaillent les artistes, comment ils et elles créent et à quoi ça sert ? On n’est jamais trop petit.es pour comprendre l’art à sa hauteur. Et on n’est jamais trop grand.es pour observer et réfléchir à plusieurs !

Moitié visite, moitié pratique, la découverte des œuvres et du bâtiment du Frac s’expérimente à travers le jeu où chacun et chacune peut percer les mystères de l’art grâce à l’observation de ce qui nous entoure.

Durée : 1 heure

Gratuit sur présentation du billet d’entrée

Réservation conseillée : accueil@fracbretagne.fr

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:accueil@fracbretagne.fr »}]

Tous les premiers et derniers samedis du mois à 17h, la visite les mini potes en famille propose aux enfants et à leur entourage, à partir de 3 ans une découverte ludique et originale des expositions.

Frac Bretagne