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Visite « Les serres Labarrière », Les serres Labarrières, Landiras

Visite « Les serres Labarrière », Les serres Labarrières, Landiras

Visite « Les serres Labarrière », Les serres Labarrières, Landiras samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les serres Labarrières

Adresse : Landiras

Ville : 33720 Landiras

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite « Les serres Labarrière » Samedi 6 juin, 15h00 Les serres Labarrières Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Visite « Les serres Labarrière »

Les serres Labarrières Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite « Les serres Labarrière »

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