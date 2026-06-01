Visite « Les serres Labarrière », Les serres Labarrières, Landiras
Visite « Les serres Labarrière », Les serres Labarrières, Landiras samedi 6 juin 2026.
Visite « Les serres Labarrière » Samedi 6 juin, 15h00 Les serres Labarrières Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Visite « Les serres Labarrière »
Les serres Labarrières Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite « Les serres Labarrière »
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