[Visite libre] À la découverte d’une église de la fin du XVIIIe siècle, Église Saint-Michel, Margaux-Cantenac

Informations pratiques

[Visite libre] À la découverte d’une église de la fin du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez librement découvrir l’église Saint-Michel située à proximité du château Margaux et de son vignoble.

Datant de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle, l’église est composée d´un clocher-porche, d’une nef principale encadrée de deux bas-côtés et d’un chevet plat avec sacristie.

Une vente d’objets divers vous est également proposée par l’association pour la restauration de l’église Saint-Michel et du Patrimoine de Margaux (AREP) afin de poursuivre l’embellissement de l’église.

Église Saint-Michel Route de l’église, 33460 Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac 33460 Margaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir cette église, située route de l’église, à proximité du château Margaux et qui est entourée du cimetière.

Datant de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle, l’église est composée l’un clocher-porche, d’une nef principale encadrée de deux bas-côtés et d’un chevet plat avec sacristie.

Les vitraux ont été réalisés par G.P. Dagrant (Bordeaux) et représentent des figures de saints en pied où sur deux d’entre eux figurent à l’arrière-plan l’église de Margaux et le château Margaux.

Le chœur conserve des vestiges de l’ancienne abside avec cette arcade brisée à double voussure retombant sur des chapiteaux corinthiens.

On y trouve un bel ensemble de sculptures en bois, don de la famille Cruse et provenant de la chapelle du château Rauzan-Ségla.

Vous pourrez librement découvrir l’église Saint-Michel située à proximité du château Margaux et de son vignoble.

© Commune de Margaux-Cantenac