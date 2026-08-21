Visite libre – apéro guinguette, Le moulin neuf, Roquelaure

Informations pratiques

Visite libre – apéro guinguette 19 et 20 septembre Le moulin neuf Gers

Gratuit. Quelques produits (boissons, casse croûte) à la vente sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le moulin neuf fut cédé par Jeanne d’Albret avec tout le fief de Roquelaure à l’Antoine du même nom pour bons services rendus à un certain Henri IV. Si nous ne connaissons pas exactement sa configuration initiale, il y a quelques beaux restes dans un environnement agréable que nous vous proposons de visiter, notamment la salle des meules.

Nous vous proposons des journées champêtres et conviviales : « Apéro-berge espagnole » à la guinguette, chacun apporte ce qu’il veut à partager, et aussi boissons et quelques produits disponibles à la vente sur place.

Musiciens ou exposition d’art à préciser d’ici là…

Le moulin neuf Le Moulin Neuf, 3547 chemin du Moulin Neuf, 32810 Roquelaure Roquelaure 32810 Gers Occitanie 09 51 34 15 14 https://www.facebook.com/profile.php?id=61579136590522 https://www.facebook.com/profile.php?id=61579136590522 Le moulin neuf, à cheval sur le Gers n’est pas un moulin comme les autres, c’est un lieu historique : Jeanne d’Albret le céda à Antoine de Roquelaure pour les services qu’il avait rendus à Henri IV.

C’est dans un cadre verdoyant et aquatique très agréable, peuplé d’animaux de toutes sortes, magnifiquement aménagé par Mathieu, le propriétaire des lieux, que les visiteurs peuvent découvrir ce moulin restauré tout en préservant l’identité et le caractère du site.

Le moulin neuf fut cédé par Jeanne d’Albret avec tout le fief de Roquelaure à l’Antoine du même nom pour bons services rendus à un certain Henri IV. Si nous ne connaissons pas exactement sa initiale,…

©Mathieu Massot