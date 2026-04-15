Visite libre, Château de Jussy, Jussy-Champagne

Visite libre 6 et 7 juin Château de Jussy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez visiter un parc romantique dessiné par le comte de Choulot au XIXe siècle.

Château de Jussy 81 Chaume des Greniers, 18130 Jussy-Champagne, France Jussy-Champagne 18130 Cher Centre-Val de Loire 0248250061 https://www.jardins-de-france.com/parc-du-chateau-de-jussy « Il ne faut pas chercher à embellir ni à imiter la nature mais au contraire composer avec elle. » énonçait le Comte de Choulot. Ce dernier, de son nom de naissance Paul de Lavenne, s’attelle au réaménagement du parc du château de Jussy au milieu du XIXe siècle. L’auteur de l’Art des jardins en 1846, où il décrit son idée d’un jardin paysager et agricole, ordonnance ici, en champagne berrichonne, un parc où l’utile et l’agréable se rejoignent en harmonie avec l’environnement. Il crée un lieu de promenade plaisant englobant des champs cultivés, tout en allant à la découverte de différentes perspectives agricoles ou arborées. Le jardin remarquable d’aujourd’hui a peu changé depuis l’intervention du comte de Choulot. Les arbres plantés sur le domaine sont majoritairement des essences locales et anciennes : des marronniers bordent l’allée de l’entrée, des frênes accompagnent le tracé du Craon canalisé au XVIIIe siècle et cinq platanes âgés de trois siècles animent le paysage. Plusieurs petites constructions, agrémentées de jardins fleuris, ponctuent la déambulation. Au sud-ouest par exemple, la Maison des nains est entourée d’un jardin à l’italienne où l’on peut observer de magnifiques cyprès et une copie de la tête du David de Michel-Ange, tandis qu’une réplique d’un lion d’Angkor veille sur la piscine. Enfin, au sud et à l’est s’étend le parc paysager, qui laisse la part belle, selon l’habitude du comte de Choulot, aux grandes prairies, aux larges perspectives et aux coulées, ainsi qu’aux bosquets dessinés. A 18 km de Bourges

Venez visiter un parc romantique dessiné par le comte de Choulot au XIXe siècle.