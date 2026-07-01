Visite libre de la chapelle, Chapelle de l’Ortial, Rots

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ortial Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Isolée dans un pré, la chapelle de l’Ortial du XIIIe s. est dédiée à Notre-Dame. Citée pour la première fois en 1291 sous le nom de l’Ortiei, puis au XVIIIe s. sous celui de l’Ortias, voire de l’Otya dans le dialecte courant, elle était autrefois entourée des bâtiments du fief Siméon dont plus rien n’est visible. Son origine remonte au moins au milieu du XII s., mais le bâtiment actuel, entièrement gothique, date de la fin du XIIIe s. Jusqu’en 1937, la chapelle sert de lieu de sépulture à la famille de Billy qui en était propriétaire. Le petit clocher à l’arcade a été détérioré par de récentes tempêtes notamment celle de 1999. Néanmoins, il a pu être rénové ainsi que la chapelle grâce à l’énergie de ses propriétaires et de son association de sauvegarde.

Chapelle de l’Ortial Chemin de la chapelle, 14980 Rots Rots 14980 Rots Calvados Normandie

Isolée dans un pré, la chapelle de l’Ortial du XIIIe s. est dédiée à Notre-Dame. Citée pour la première fois en 1291 sous le nom de l’Ortiei, puis au XVIIIe s. sous celui de l’Ortias, voire de l’Otya…

Henry Vauvrecy propriétaire