Visite libre de la grange aux dîmes, Grange aux Dimes., Rots

Informations pratiques

Visite libre de la grange aux dîmes 19 et 20 septembre Grange aux Dimes. Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

D’après le cadastre napoléonien de Rots, l’ancien manoir Saint-Ouen, tout proche de l’église, comprenait autour d’une cour quadrangulaire le manoir lui-même, la grange aux dîmes, divers bâtiments d’exploitation agricole et vers l’église une mare.

La Grange aux Dîmes est le bâtiment le plus important de cet ensemble. La partie la plus ancienne, pouvant remonter au XIIIe siècle, est une grande nef rectangulaire orientée de sud-ouest en nord-est entre deux hauts pignons et campée au dehors de contreforts à ressauts en glacis avec lamier ; au centre de son mur goutterot sud-ouest, est percée l’unique porte cochère, précédée d’un porche (démoli semble-t-il après l’arrêté de protection !). Cette partie très homogène a été agrandie au nord-ouest par une ancienne

charretterie, cette partie est privée.

Comme dîmeresse, l’abbaye de Saint Ouen de Rouen, avait construit une très grande grange dîmière. (Vers 980, Richard sans Peur, duc de Normandie donne à l’abbaye de Saint Ouen de Rouen, « la villa qui s’appelle Rots » avec toute la terre qui en dépend.)

Cette grange est située au cœur d’un ensemble constitué de l’église Saint Ouen, la ferme du Colombier, au centre du quartier de l’église, dans un environnement foncier particulièrement préservé.

Grange aux Dimes. Rue de la Grange aux dimes 14980.Rots Rots 14980 Rots Calvados Normandie

D’après le cadastre napoléonien de Rots, l’ancien manoir Saint-Ouen, tout proche de l’église, comprenait autour d’une cour quadrangulaire le manoir lui-même, la grange aux dîmes, divers bâtiments et …

Club photos de Rots