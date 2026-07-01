Visite libre de la chapelle de la « Métairie », Chapelle de la « Métairie », Saint-Germain-la-Campagne

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de la « Métairie » 19 et 20 septembre Chapelle de la « Métairie » Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès libre

Chapelle de la « Métairie » Route de la métairie, 27230 Saint-Germain-la-Campagne Saint-Germain-la-Campagne 27230 Eure Normandie 02 32 44 71 33 Ancien édifice privé dont la commune a accepté le don. Chapelle construite en 1862 dédiée à Notre Dame de Bon Secours. Cette chapelle abrite plusieurs sépultures et a fait l’objet d’une restauration dans les années 2000.

Accès libre