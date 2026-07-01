Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain, Saint-Germain-la-Campagne

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Germain Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église est construite sur l’emplacement d’un temple dédié à Mercure. Les cinq baies des vitraux classés du XIVe siècle font l’objet d’un programme de restauration.

Eglise Saint-Germain 27230 Saint-Germain-la-Campagne Saint-Germain-la-Campagne 27230 Eure Normandie 02 32 44 71 33 Bâtiment religieux

L’église est construite sur l’emplacement d’un temple dédié à Mercure. Les cinq baies des vitraux classés du XIVe siècle font l’objet d’un programme de restauration.

©Stéphanie CHÉRON