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Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain, Saint-Germain-la-Campagne

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Germain · Saint-Germain-la-Campagne

Visite libre de l’église, Eglise Saint-Germain, Saint-Germain-la-Campagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Germain
Adresse
27230 Saint-Germain-la-Campagne
Ville
27230 Saint-Germain-la-Campagne
Département
Eure

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Germain Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église est construite sur l’emplacement d’un temple dédié à Mercure. Les cinq baies des vitraux classés du XIVe siècle font l’objet d’un programme de restauration.

Eglise Saint-Germain 27230 Saint-Germain-la-Campagne Saint-Germain-la-Campagne 27230 Eure Normandie 02 32 44 71 33 Bâtiment religieux
L’église est construite sur l’emplacement d’un temple dédié à Mercure. Les cinq baies des vitraux classés du XIVe siècle font l’objet d’un programme de restauration.

©Stéphanie CHÉRON

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