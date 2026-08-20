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AGENDA · Cousance

Visite libre de la chapelle de Notre Dame du Chêne, Chapelle Notre-Dame du Chêne, Cousance

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame du Chêne · Cousance

Visite libre de la chapelle de Notre Dame du Chêne, Chapelle Notre-Dame du Chêne, Cousance

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre-Dame du Chêne
Adresse
Route de la Chapelle, 39190 Cousance
Ville
39190 Cousance
Département
Jura

Visite libre de la chapelle de Notre Dame du Chêne 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame du Chêne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tradition rapporte que cet édifice est rattaché à la vie de Benoît-Joseph Labre (1748-1783), pèlerin mendiant français qui parcourut les routes d’Europe. Canonisé en 1881, il serait passé par Cousance vers 1774, lors d’un pèlerinage à Rome. Il rencontre un jeune berger jurassien à qui il a transmis une statuette de la Vierge Marie avant de mourir.
À son retour de Rome, le jeune berger déposera la statuette au creux d’un vieux chêne. La chapelle Notre-Dame du Chêne fut édifiée à cet emplacement. Venez découvrir cette chapelle pleine d’histoire !

Chapelle Notre-Dame du Chêne Route de la Chapelle, 39190 Cousance Cousance 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 85 90 21 https://www.mairie-cousance.fr/
La tradition rapporte que cet édifice est rattaché à la vie de Benoît-Joseph Labre

© Mairie de Cousance

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