Visite libre de la chapelle de Notre Dame du Chêne, Chapelle Notre-Dame du Chêne, Cousance

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de Notre Dame du Chêne 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame du Chêne Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tradition rapporte que cet édifice est rattaché à la vie de Benoît-Joseph Labre (1748-1783), pèlerin mendiant français qui parcourut les routes d’Europe. Canonisé en 1881, il serait passé par Cousance vers 1774, lors d’un pèlerinage à Rome. Il rencontre un jeune berger jurassien à qui il a transmis une statuette de la Vierge Marie avant de mourir.

À son retour de Rome, le jeune berger déposera la statuette au creux d’un vieux chêne. La chapelle Notre-Dame du Chêne fut édifiée à cet emplacement. Venez découvrir cette chapelle pleine d’histoire !

Chapelle Notre-Dame du Chêne Route de la Chapelle, 39190 Cousance Cousance 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 85 90 21 https://www.mairie-cousance.fr/

La tradition rapporte que cet édifice est rattaché à la vie de Benoît-Joseph Labre

© Mairie de Cousance