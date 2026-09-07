Visite libre de la Chapelle du Trescouët, Chapelle Notre Dame des Neiges ou de Trescouët, Caudan

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle du Trescouët Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Notre Dame des Neiges ou de Trescouët Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la Chapelle du Trescouët

Chapelle Notre Dame des Neiges ou de Trescouët Trescoët 56850 Caudan Caudan 56850 Morbihan Bretagne https://www.caudan.fr/histoire-de-la-commune/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56000181 La chapelle possède une nef d’origine romane datant peut-être du 12e siècle, probablement reprise au 18e siècle avec remploi dans le mur sud d’une porte du 15e siècle. La porte ouest et le clocher datent du début du 19e siècle. Choeur et transept sont reconstruits dans la première moitié du 15e siècle et auraient du se prolonger par une nouvelle nef, qui ne fut pas reconstruite. La sacristie semble construite au 18e siècle à l’angle nord-ouest : pourtant elle ne figure pas sur le plan cadastral de 1818. Lieu-dit Trescouët

Visite libre de la chapelle

mairie de Caudan