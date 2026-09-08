Visite libre de la chapelle Saint-Clair de Parisot, Chapelle Saint-Clair de Parisot, Parisot

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Clair de Parisot 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Clair de Parisot Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle Saint-Clair de Parisot ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Cette visite libre vous invite à découvrir un lieu de culte discret, témoin de la spiritualité et de l’architecture religieuse locales. Un moment propice à la contemplation et à la découverte d’un patrimoine encore méconnu.

Chapelle Saint-Clair de Parisot Chapelle Saint-Clair, 47210 Parisot Parisot 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Chapelle Saint-Clair de Parisot

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chapelle Saint-Clair de Parisot ouvre exceptionnellement ses portes au public.

© Lezbroz