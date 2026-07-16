Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, Les Farguettes, Hameau des Farguettes, Crespinet

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, Les Farguettes 19 et 20 septembre Hameau des Farguettes Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de la chapelle Saint-Jean-Baptiste

Depuis près de 800 ans, la chapelle Saint-Jean-Baptiste, nichée dans un écrin de verdure, veille sur la vallée du Tarn. À l’occasion de son ouverture exceptionnelle pour les Journées du patrimoine, venez découvrir son histoire et décrypter les curiosités de son architecture singulière, mêlant styles roman, gothique et Renaissance.

La visite sera enrichie par la présentation d’ouvrages et d’objets de culte anciens, ainsi que par des notices explicatives. Des animations viendront également ponctuer ces deux journées.

Hameau des Farguettes 81350 Crespinet Crespinet 81350 Tarn Occitanie 0563564471 Présente depuis 1261 aux Farguettes, à proximité de la maison forte (le château des Farguettes), la chapelle Saint-Jean-Baptiste a connu plusieurs transformations qui expliquent son étonnant mélange de styles : roman, gothique et même une touche de Renaissance. Ces évolutions se lisent également dans son architecture atypique.

Exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, elle vous invite à profiter d’un moment apaisant dans un écrin de verdure niché au cœur de la vallée du Tarn. Des animations viendront également agrémenter la visite. Accès en voiture particulière (route goudronnée) dans le hameau des Farguettes, possibilité de se garer à proximité de la Chapelle.

Visite de la chapelle Saint Jean Baptiste

©Michel Bessodes