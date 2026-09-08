Visite libre de la Chapelle Saint-Martin de Vaudreuille, Chapelle, Vaudreuille

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint-Martin de Vaudreuille 19 et 20 septembre Chapelle Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez exceptionnellement la chapelle Saint-Martin de Vaudreuille, actuellement en cours de restauration.

Les travaux extérieurs étant désormais achevés, cette visite vous permettra de découvrir l’édifice avant l’aménagement de son intérieur, destiné à accueillir un futur Centre de culture et d’échanges. Une belle occasion de suivre l’évolution de ce projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine.

Chapelle Chemin Camille Pistre, 31250 Vaudreuille Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie +33763155794 Cette Chapelle a 1000 ans, elle est en cours de restauration, afin d’y créer un Centre de Culture ! Parking facile sur la petite route à côté de la Chapelle.

Venez visiter la petite Chapelle Saint Martin de Vaudreuille, en cours de restauration… Elle sera exceptionnellement ouverte pour les Journées du Patrimoine. Les travaux extérieurs sont terminés,…

©Ch Krächter