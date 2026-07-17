Visite libre de la Chapelle Saint-Trémeur, Chapelle Saint-Trémeur, Guerlesquin

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint-Trémeur Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Trémeur Finistère

Exceptionnellement ouverte à la visite à cette occasion. Commentaires sur place pour les visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La chapelle Saint Trémeur, nichée au cœur d’un vallon boisé, la chapelle a été reconstruite il y a un peu plus de 20 ans en réemployant les techniques ancestrales et les nombreux vestiges retrouvés sur place. Deux fontaines encastrées dans ses murs. Un mur de pierres sèches d’origine, délimite l’enclos de 7 ha. À voir à l’entrée du site « Gwele ar Sant », le « lit du saint ».

Une découverte singulière.

Chapelle Saint-Trémeur Saint Trémeur, 29650 Guerlesquin Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne https://guerlesquin.bzh/patrimoine/#Chapelle_Saint-Tremeur http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/le-patrimoine-religieux-sur-la-commune-de-guerlesquin/98312aae-359d-423f-b89b-2bcf89aa7699 Nichée au cœur d’un vallon boisé, la chapelle a été reconstruite il y a près de 25 ans en réemployant les techniques ancestrales et les nombreux vestiges retrouvés sur place. Deux fontaines encastrées dans ses murs. Un mur de pierres sèches d’origine délimite l’enclos de 7 ha ; à voir à l’entrée du site « Gwele ar Sant », le « lit du saint ».

Site inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

La chapelle, nichée au cœur d’un vallon boisé, a été reconstruite il y a un peu plus de 20 ans.

©Nouka Cml