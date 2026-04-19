Les Fous du Volant Okapoum Guerlesquin
Les Fous du Volant Okapoum Guerlesquin dimanche 30 août 2026.
Guerlesquin
Les Fous du Volant Okapoum
Hippodrome Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-31 03:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Les 30 et 31 août 2026, ça va déménager à Guerlesquin !
Okapoum revient pour un week-end XXL à l’hippodrome de Guerlesquin !
Au programme une centaine de camions poids lourd prêts à faire vibrer le site, de superbes vieux tracteurs, des animations autour du monde de la route, de savoureuses crêpes, un repas ouvert à tous et un feu d’artifice grandiose pour en prendre plein les yeux ! ??
Organisé par l’association Okapoum, ce rendez-vous mêle gros moteurs, ambiance, convivialité et générosité, le tout en faveur du handicap. ??
Bloquez la date, invitez vos proches et venez faire la fête pour une belle cause ! .
Hippodrome Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne
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English : Les Fous du Volant Okapoum
L’événement Les Fous du Volant Okapoum Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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