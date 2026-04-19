Marchés nocturnes Guerlesquin
Marchés nocturnes Guerlesquin vendredi 3 juillet 2026.
Guerlesquin
Marchés nocturnes
Place du Martray Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Venez découvrir la toute première édition des marchés nocturnes d’été de Guerlesquin
Producteurs locaux, artisans d’art, créateurs, produits du terroir, animations .
Place du Martray Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78
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English : Marchés nocturnes
L’événement Marchés nocturnes Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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