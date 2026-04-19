Guerlesquin

Marchés nocturnes

Place du Martray Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Venez découvrir la toute première édition des marchés nocturnes d’été de Guerlesquin

Producteurs locaux, artisans d’art, créateurs, produits du terroir, animations .

Place du Martray Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 33 77 19 78

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English : Marchés nocturnes

L’événement Marchés nocturnes Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX