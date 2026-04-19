Exposition Les églises Beaumanoir une épopée architecturale en Trégor Place du Martray Guerlesquin

Guerlesquin

Exposition Les églises Beaumanoir une épopée architecturale en Trégor

Place du Martray Eglise Saint Ténénan Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06

À la charnière des XVe et XVIe siècles, la partie occidentale de l’évêché de Tréguier et la frange orientale de l’évêché de Léon ont été couvertes d’un manteau d’églises et de chapelles aux caractéristiques architecturales singulières et novatrices que la tradition attribue à l’atelier Beaumanoir de Morlaix.

De part et d’autre de la ville de Morlaix, de Guimiliau à Ploulec’h et de Plougonver à Henvic, au cœur d’un territoire prospère, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs et maîtres-verriers œuvrent sans relâche sur de multiples chantiers impulsés par de généreux mécènes. Ils contribuent à la formation d’un pan du patrimoine bâti de Bretagne dont la valeur inestimable a été mise en lumière lors de l’incendie de l’église Notre-Dame de la Merci de Trémel en juin 2016.

L’église Saint Ténénan de Guerlesquin dont l’origine remonte à la fin du 15ème siècle, est le fruit de l’atelier Beaumanoir. Reconstruite au milieu du 19ème siècle, elle a conservé sa façade occidentale inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, témoin de ce joyaux architectural ainsi que l’architecture propre à l’atelier clocher-mur et chevet à noues multiples.

Fruit d’une collaboration inédite entre le Pays d’art et d’histoire du Trégor, le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix et Morlaix Communauté, cette exposition itinérante composée de 15 panneaux pédagogiques explore les ressorts et les contours d’une épopée architecturale qui distingue l’histoire et le patrimoine religieux du Trégor.

Livret-jeu à disposition pour les enfants .

Place du Martray Eglise Saint Ténénan Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 84 20

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English : Exposition Les églises Beaumanoir une épopée architecturale en Trégor

L’événement Exposition Les églises Beaumanoir une épopée architecturale en Trégor Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX