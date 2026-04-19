Exposition d’été Maryvonne Jeanne-Garrault et Jacqueline Zanchetta, peintures et dessins Place du Présidial Guerlesquin

Guerlesquin

Exposition d’été Maryvonne Jeanne-Garrault et Jacqueline Zanchetta, peintures et dessins

Place du Présidial Etage des Halles Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-29 13:00:00

Date(s) :

2026-07-06

L’exposition d’été met en lumière deux artistes amies de longue date.

Jacqueline s’est orientée vers la peinture à l’huile pour créer des tableaux soit figuratifs, soit abstraits en tentant toujours de jouer sur les couleurs.

Maryvonne a créé un univers très personnel, hommage rendu avec respect et tendresse à la Bretagne d’autrefois, celle de la vie quotidienne et des jours de fête. Ses peintures et dessins font écho avec émotion à une Bretagne qui nous est chère.

Ces deux artistes unissent leurs talents pour présenter une exposition pleine de couleurs, de douceur et de sensibilité qui séduira un large public.

L’exposition d’été fait partie de la programmation du Léguer en fête , pour plus de lien entre les sources et la mer. http://www.vallee-du-leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger

Étage des halles (entrée par l’office de tourisme)

Lundi, journée continue .

Place du Présidial Etage des Halles Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 84 20

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English : Exposition d’été Maryvonne Jeanne-Garrault et Jacqueline Zanchetta, peintures et dessins

L’événement Exposition d’été Maryvonne Jeanne-Garrault et Jacqueline Zanchetta, peintures et dessins Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-02 par OT BAIE DE MORLAIX